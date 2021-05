Diese Woche finden Präsentationen für Horizon Forbidden West, Sonic, Dying Light 2 und mehr statt

You're watching Werben

Wir sind offenbar nicht die Einzigen, die heute beim Blick auf den Kalender mit Erschrecken festgestellt haben, dass wir uns mit großen Schritten der E3-Zeit nähern. Am Nachmittag gab es eine regelrechte Ankündigungswelle von Ankündigungen und Teasern, die auf die kommenden Wochen und Monate hinarbeiten. Hier bekommt ihr einen Überblick darüber, was uns bis Donnerstag blüht.

Morgen Nachmittag (am 26. Mai) um 16:00 Uhr überträgt Capcom neue Informationen zur Monster-Hunter-Serie. Wir erwarten Details zum kommenden Titel-Update 3.0 von Monster Hunter Rise und Gameplay vom neuen Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Am Morgen des 27. Mais plant Square Enix einen großen Livestream zum 35. Geburtstag von Dragon Quest. Möglicherweise wird im Zuge dieser Veranstaltung das neue Hauptkapitel der Rollenspielserie vorgestellt. Wenn ihr an dem Spaß teilhaben wollt, müsst ihr früh aufstehen, denn um 05:30 Uhr geht es los.

Bandai Namco möchte dem nächsten Kapitel von Supermassive Games' Horrorabenteuer The Dark Pictures: House of Ashes, am 27. Mai um 18:00 Uhr Gameplay zur Verfügung stellen. Der Titel soll dieses Jahr noch erscheinen und wir können euch bald mehr verraten. Zur gleichen Zeit findet parallel bei Sega ein Sonic-Livestream mit Informationen zu "kommenden Projekten, Partnerschaften und Events" statt, die anlässlich des 30. Jubiläums vom blauen Igel geplant sind. Seit Monaten schwirren Gerüchte um kommende Spiele des Sega-Maskottchens durch den Online-Äther, hoffentlich erfüllen die sich nun endlich.

Wenige Stunden später, um 21:00 Uhr, plant Techland eine Präsentation von Dying Light 2. Nach langer Wartezeit sehen die Zombie-Fans diesem Anlass mit Aufregung entgegen. Das ist aber noch nicht das Ende vom Lied, denn um 23:00 Uhr zeigt Sony 20 Minuten Gameplay aus der PS5-Version von Horizon Forbidden West in einer ausführlichen Gameplay-Präsentation.