Diese winzige Katze lernte mit Hilfe von Lego laufen

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Ein kleines Kätzchen namens Squid ist zum neuen Favoriten im Internet geworden, nachdem einige Tierärzte ein maßgefertigtes Exoskelett aus Lego gebaut haben, um ihm beim Laufenlernen zu helfen.

Squid wurde mit Deformationen in den Hinterbeinen geboren, die ihn daran hinderten, sich normal zu bewegen, also balancierte er stattdessen auf den Knöcheln. Aber die Tierärzte in Texas gaben nicht auf und stellten sich dieser etwas ungewöhnlichen Herausforderung.

Laut Tierärzten funktionierten Standard-Stützspangen nicht, weil das Kätzchen zu klein war, sodass eine Lego-Konstruktion zur Lösung wurde. Robust, leicht und anpassungsfähig.

Wenig überraschend ist die Geschichte schnell viral gegangen, und in einem Video (das Sie unten ansehen können) erklären die Tierärzte den Prozess und die Arbeit, die nötig ist, um die Katze wieder auf die Beine zu bringen. Sie hatten nach mehreren Wochen Training Erfolg, und das Kätzchen wird nun als verspielt und selbstbewusst beschrieben.