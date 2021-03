Diese weiteren Schauspieler seht ihr in Netflix' zweiter The-Witcher-Staffel

You're watching Werben

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Netflix-Serie The Witcher sollen angeblich bereits fast abgeschlossen sein. Letzte Woche wurde bekannt, dass die legendäre Zauberin Philippa Eilhart in der Web-Serie auftauchen wird. Sie wird von Cassie Clare (Aladdin 2019, Mamma Mia: Here We Go Again) gespielt, wie Redanian Intelligence berichtete. Angesichts der Tatsache, dass die Show den Ereignissen der Bücher folgt, können wir davon ausgehen, dass Clare eine wichtige und wahrscheinlich recht große Rolle übernehmen wird.

Nachdem diese Rolle bekannt wurde, hat Netflix am Abend beschlossen, die restliche Besetzung der zweiten The-Witcher-Staffel zu enthüllen. Zum bereits bekannten Teil der Belegschaft - Henry Cavill (der den Protagonisten Geralt spielt), Anya Chalotra (Yennefer von Vengerberg), Freya Allan (Ciri) und Joey Batey (der Barde Rittersporn) - gesellen sich in der zweiten Staffel Namen wie Adjoa Andoh, Cassie Clare, Liz Carr, Graham McTavish, Kevin Doyle, Simon Callow oder Chris Fulton.

Die neue Besetzung wird durch zusätzliche Nebenrollen von Yasen Atour als Coën, Agnes Born als Vereena, Paul Bullion als Lambert, Basil Eidenbenz als Eskel, Aisha Fabienne Ross als Lydia, Kristofer Hivju als Nivellen, Mecia Simson als Francesca und Kim Bodnia als Vesemir vervollständigt. Unten seht ihr alle Schauspieler, die sich denen aus der ersten Staffel angeschlossen haben (die Bilder teilt Netflix mit uns)

Phillippa Eilhart wird von Cassie Clare (Brave New World, The Bisexual, The Irregulars) gespielt.

Nenneke wird von Adjoa Andoh (Bridgerton, Silent Witness) gespielt.

Fenn wird von Liz Carr (Silent Witness, Devs) gespielt.

Dijkstra wird von Graham McTavish (Outlander, Der Hobbit) gespielt.

Ba'lian wird von Kevin Doyle (Downton Abbey, Happy Valley) gespielt.

Codringher wird von Simon Callow gespielt (A Room with a View, Four Weddings and a Funeral).