Diese Spielefirma veröffentlicht ein "wunderschön kuratiertes" Artbook für Sky: Children of the Light

Journey Entwickler That Game Company veröffentlicht ein " wunderschön kuratiertes" Artbook für seinen neuesten Titel, Sky: Children of the Light. Das Buch kann ab sofort vorbestellt werden und enthält auf 260 Seiten die " charakteristische künstlerische Exzellenz" des Spiels.

Jedes Buch enthält außerdem einen speziellen STAR-Chip, der es den Spielern ermöglicht, ein In-Game-Buch auf Mobilgeräten und Nintendo Switch zu erhalten. Durch die Interaktion mit diesem Buch im Spiel schalten sie eine spezielle Zwischensequenz frei, die "einen Einblick in die technische Kunst bietet, die in den Bau der skurrilen Länder des Spiels eingeflossen ist"

In der Beschreibung des Buches heißt es: " Das bezaubernde Artbook, das jetzt vorbestellt werden kann, versammelt Konzeptzeichnungen aus den Anfängen des Spiels, herzliche Kommentare hinter den Kulissen und nie zuvor gesehene Bilder in einem wunderschön gestalteten, zeitlosen Hardcover-Band der Erstausgabe, der sich perfekt für engagierte Spieler und Sammler gleichermaßen eignet."

Das Buch kann ab sofort auf der offiziellen Website des Spiels vorbestellt werden und wird am 22. April 2024 ausgeliefert.