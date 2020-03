Diese Spiele zockt ihr kostenlos am Wochenende

Das Wochenende ist endlich da und das bedeutet: Endlich Zeit zum Spielen! Viele Entwickler bieten ihren Fans mittlerweile die Möglichkeit, ausgewählte Games innerhalb eines Aktionszeitraums gratis zu zocken und falls ihr nicht wisst, was ihr mit eurer Zeit anfangen sollt, dann findet ihr in diesem Beitrag unsere Empfehlungen.

Zuerst einmal wäre da beispielsweise Ghost Recon: Breakpoint, das noch bis zum Montag kostenlos auf allen drei Formaten (PC, Playstation 4 und Xbox One) gespielt werden kann. Ubisoft hat aber noch mehr zu bieten, da sie uns bis heute Abend die PC-Version von Child of Light auf Uplay schenken.

Epic ist ebenfalls mit ihren kostenlosen Titeln am Start und das sorgt für gleich drei Games, die ihr kostenlos einsacken könnt: World War Z, Figment und Tormentor x Punisher. Wer vor dem 2. April in Epics Shop vorbeischaut, kann diese Spiele auch nach Ablauf der Frist spielen.

Microsoft hat währenddessen ihre Free Play Days erneuert und bietet dieses Mal Risk of Rain 2 sowie Tekken 7 an. Zugreifen dürfen hier allerdings nur Abonnenten von Xbox Live Gold, kostenlos ist das Ganze also nicht.

Nintendo hat ebenfalls ein paar Werbegeschenke vorbereitet, denn bis zum 6. April können Kunden vom Switch-Online-Abonnement die Vollversion von Arms herunterladen und spielen. Das ist eine tolle Gelegenheit in ein unterschätztes Multiplayer-Spektakel reinzuschnuppern und sich einen Eindruck vom kommenden DLC-Helden für Super Smash-Bros. Ultimate zu machen. Was zockt ihr am Wochenende?