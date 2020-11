Diese Spiele solltet ihr im November im Auge behalten

Der November ist endlich da und deshalb wollen wir noch schnell einen Blick auf die kommenden Wochen werfen. Die nächsten Tage werden sehr anstrengend sein, denn es gibt eine ganze Reihe verschiedener Titel, die auf aktuellen und der kommenden Konsolengeneration erscheinen werden. Von Assassin's Creed Valhalla bis hin zu Just Dance und sogar Football Manager 2021 - der November 2020 wird einer der geschäftigsten Monate in der Spielebranche werden, denn es wird viele großartige Titel geben, in die man viel Zeit versenken kann. Schaut euch unbedingt die neue Folge unseres Games-to-Look-for-Formats an, um zu sehen, worauf wir im November achten:

