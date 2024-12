Diese Spider-Man-Serie wird nicht mehr zum Kanon gehören

HQ

In einem Interview mit Phase Hero verriet Marvel TV-Chef Brad Winderbaum, dass die kommende Zeichentrickserie Your Friendly Neighborhood Spider-Man nicht mehr Teil des MCU-Kanons sein wird. Ursprünglich geplant, um in das etablierte Marvel Cinematic Universe zu passen, entschied sich das Kreativteam, von diesem Ansatz Abstand zu nehmen, um mehr Freiheit beim Storytelling zu ermöglichen. Die Serie, die nun für 2025 geplant ist, wird neben dem MCU existieren, aber nicht direkt an die Zeitlinie oder die Charaktere gebunden sein.

Winderbaum erklärte, dass der Versuch, die Serie mit dem MCU in Einklang zu bringen, zu kreativen Einschränkungen führte, insbesondere wenn es um Spider-Mans ikonische Ursprungsgeschichte und die Bösewichte ging. Das Team erkannte schnell, dass das Einhalten der etablierten Kontinuität seine Fähigkeit einschränken würde, die Geschichte zu erzählen, die es erzählen wollte. Durch die Fokussierung auf einen flexibleren Ansatz konnten sie sowohl auf das MCU als auch auf das ursprüngliche Comic-Ausgangsmaterial zurückgreifen, was eine innovativere Version von Peter Parker ermöglichte.

Obwohl die Entscheidung einige Fans überraschen mag, ist es klar, dass diese Verschiebung es Your Friendly Neighborhood Spider-Man ermöglichen könnte, etwas Neues auf den Tisch zu bringen und gleichzeitig die Kernelemente beizubehalten, die Spider-Man zu einem so beliebten Charakter machen. Ohne die Zwänge, die der Kanon mit sich bringt, hat die Serie das Potenzial, eine frische und aufregende Perspektive zu bieten. Wird diese neue Richtung bei den Fans Anklang finden oder wird das Fehlen von Verbindungen zum MCU ein Dealbreaker sein?