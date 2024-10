Diese offizielle Xbox Series X gehört in ein Museum

HQ

Indiana Jones and the Great Circle ist Microsofts Meilenstein-Titel für die Feiertage, daher ist es passend, dass er ein weiteres benutzerdefiniertes Xbox Series X-Design inspirieren wird. Er wird jedoch extrem limitiert sein, da er im Rahmen einer Tombola vergeben wird.

Diese Xbox Series X wirkt wie ein Relikt, das Dr. Jones in einer versteckten Höhle im tiefen Dschungel entdecken könnte. Die Konsole erstrahlt in einem goldenen Glanz und ist in einer Rätselbox untergebracht.

Der Xbox Wireless Controller wurde ebenfalls überarbeitet und besticht durch eine robuste Lederoptik sowie juwelenähnliche Fronttasten.

Es wird jedoch sehr schwer sein, es zu gewinnen. Vom 12. November bis zum 6. Januar können Menschen in London, Sydney und New York ihre jeweiligen Microsoft Experience Center besuchen und an einem Spiel teilnehmen, um die Chance zu erhalten, an den Gewinnspielen teilzunehmen.

Wenn Sie jedoch nicht teilnehmen können, ist es auch möglich, über soziale Medien an der Verlosung teilzunehmen, wie es normalerweise bei diesen benutzerdefinierten Xbox Series X- oder Series S-Konsolen der Fall ist, die nicht öffentlich verkauft werden und extrem schwer zu gewinnen sind, wie z. B. der Butt-Controller von Deadpooll.