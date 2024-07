Diese Linse verwandelt Ihr Leben in ein pixeliges, nostalgisches Videospiel

HQ

Seit Mitte der 2010er Jahre hat man das Gefühl, dass es einen starken Ruf nach der Rückkehr nostalgischer Grafik in Spielen gibt. Plattformer wie Shovel Knight und Boomer-Shooter verwenden pixelige Grafiken in Hülle und Fülle, um die Spieler an ihre Version besserer Zeiten zu erinnern.

Aber was wäre, wenn Sie Ihre Pixel auch unterwegs mitnehmen könnten? Das ist eine Frage, die ein Twitter/X-Nutzer beantwortet hat, indem er eine einzigartige Linse entwickelt hat, die die Welt um dich herum in Pixel verwandelt. Hakusi_Ketei zeigten ihre Kreation, die doppelt beeindruckend ist, da sie nicht einmal Strom verbraucht.

Es ist ein interessantes Gerät, aber wir sind uns nicht sicher, ob es jemals weit verbreitet sein wird, da die Entwicklung wahrscheinlich viel Zeit in Anspruch genommen hat.

Werbung: