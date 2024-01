Diese Laptophülle kann alles, was Sie brauchen, und noch mehr

HQ

Mehrwegprodukte können dazu neigen, darunter zu leiden, dass sie in vielen Dingen gut und in einer bestimmten Sache nur mittelmäßig sind, aber Journey will das mit seiner 4-in-1-Laptophülle auf den Kopf stellen.

Dieses als Nexa bekannte Gerät dient als Schutzhülle für einen Laptop sowie als kabelloses Ladegerät, Mauspad und Schreibtischunterlage, was es zu einem sehr vielseitigen Produkt macht. Um zu sehen, wie es an diese Mehrzweckbemühungen herangeht und wie erfolgreich es an jedem Punkt ist, haben wir das Gerät in der neuesten Folge von Quick Look in die Hände bekommen, in der unser eigener Magnus eine Menge Gedanken und Fakten über den Nexa teilt.

Sehen Sie sich das Video unten an, um mehr über dieses flexible Gadget zu erfahren.