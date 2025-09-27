Diese ikonische Fregatte, die in den Gewässern vor Kopenhagen und Amager patrouilliert, sendet eine klare Botschaft an Russland... Und hier ist der Grund dafür

HQ

Dänemark war in den letzten Tagen aufgrund der jüngsten Drohnenvorfälle in höchster Alarmbereitschaft. So segelte gestern mitten in der Nacht die dänische Fregatte Esbern Snare stundenlang im Kreis vor Kopenhagen und Amager und erregte damit sowohl online als auch medial Aufsehen.

Die Patrouille findet nur wenige Tage nach dem Drohnenvorfall am Flughafen Kopenhagen am Montag statt. Nach Ansicht des Verteidigungsjournalisten Andreas Lindqvist ist das Manöver als bewusstes Signal an Russland zu werten. "Es ist ein Signal an Russland, dass Dänemark bereit ist."

Esbern Snare // Shutterstock

Die Esbern Snare, die als "mächtiges Kriegsschiff" beschrieben wird, wurde zuvor vor der Ostküste Afrikas gegen Piraten eingesetzt. Die Route der Fregatte zeigt, dass sie von Donnerstag um 20:30 Uhr bis Freitagmorgen um etwa 5:30 Uhr im Kreis um Kopenhagen fährt.

"Wenn der Chef des Verteidigungsministeriums eine Fregatte befehligt, dann natürlich, um militärische Macht mit einer der gewaltigsten Waffen der Streitkräfte zu demonstrieren. Es zeigt sowohl dem Gegner als auch den Bürgern, dass Dänemark die Situation sehr ernst nimmt", fügt Lindqvist hinzu.