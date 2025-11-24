Diese Drohne hilft Trump, eine rekordverdächtige Menge an Drogen zu verfolgen und zu beschlagnahmen

HQ

Die United States Coast Guard hat eine Rekordbeschlagnahmung von 49.010 Pfund illegaler Drogen im Wert von 362 Millionen Dollar in Port Everglades, Florida, angekündigt, unter anderem dank des Einsatzes einer vertikalen Drohne, der MQ-35 V-BAT. Die Beute stammte aus 15 separaten Interdiktionen, die von der Cutter Stone, einem 418 Fuß langen nationalen Sicherheitsschiff, durchgeführt wurden.

Die V-BAT, entwickelt von Shield AI, ist eine vertikale Drohne mit KI-fähigen optischen Sensoren, die eine kontinuierliche Überwachung von über 13 Stunden ermöglicht. Er kann bei starkem Wind betrieben werden, GPS-Störungen widerstehen und benötigt nur zwei Personen zum Zusammenbauen, Start und Betrieb. Seine Fähigkeiten ermöglichten es den Betreibern, mehrere Schmuggelschiffe auf See zu lokalisieren, Live-Videos an die Stone zu senden und Hubschraubereinsätze zu steuern.

Während einer Operation half die Drohne, in einer einzigen Nacht drei Schiffe zu identifizieren, was zur Festnahme von sieben mutmaßlichen Schmugglern und zur Beschlagnahmung von 12.000 Pfund Kokain führte. Die Küstenwache betont, dass unbemannte Flugzeugsysteme wie der V-BAT zu einer "kritischen Ergänzung" ihrer Überwachungs- und Interdiktionsoperationen werden. Kürzlich hat Shield AI den X-BART vorgestellt, den Sie im untenstehenden Video sehen können.

