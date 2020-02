Diese drei Spiele können Gold-Mitglieder an diesem Wochenende auf Xbox One spielen

Die erste Februar-Woche ist rum, doch ihr könnt uns glauben - wir wissen wie es ist, auf den nächsten Gehaltsscheck warten zu müssen... Glücklicherweise denkt Microsoft mit ihrer Aktion "Free Play Days" ebenfalls an Spieler, die knapp bei Kasse sind oder einfach nur in möglichst viele Spiele kurz reinspielen wollen. Am kommenden Wochenende dürfen Mitglieder von Xbox Live Gold und Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate diese drei Titel ohne zusätzliche Kosten auf ihrer Xbox One nutzen:

Diese Spiele können ab sofort heruntergeladen werden und sind bis zum Montagmorgen um 08:59 Uhr spielbar. Wie üblich gibt es großzügige Rabatte, wenn ihr bemerkt, dass ihr für die Games doch noch ein paar Groschen übrig habt und nach der Phase weiterspielen wollt. Speicherstände und alle sonstigen Fortschritte bleiben im Fall der Fälle auf eurem Profil.

Quelle: Xbox Wire.