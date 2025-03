Dies waren die beliebtesten Zeichen im Netzwerktest Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Ein Spiel, auf das sich viele freuen, ist Sonic Racing: Crossworlds, das 2025 erscheinen soll, obwohl wir noch nicht wissen, wann. Vor einem Monat wurde ein erstes Closed Network Test durchgeführt, bei dem ausgewählte Personen die Möglichkeit hatten, das Spiel auszuprobieren und mit Daten und Feedback beizutragen.

Nun wurde enthüllt, welche Charaktere in diesem Netzwerktest am häufigsten gespielt wurden, wobei der erste und zweite vielleicht nicht besonders überraschend sind, da es sich um Sonic und Shadow handelt - aber der dritte kann dennoch als etwas unerwartet angesehen werden. Es handelt sich um das Duo Cream & Cheese, das im Sonic Advance 2 debütierte und so etwas wie ein Fan-Favorit geworden ist.

Nur weil sie die meistgespielten sind, heißt das natürlich nicht, dass sie die besten sind, obwohl man vermuten würde, dass die Leute gerne weiterhin einen Charakter spielen würden, mit dem sie besonders gut abschneiden.

Sonic Racing: Crossworlds erscheint für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S. Wir wären jedoch sehr überrascht, wenn es nicht auch auf Switch 2 erscheinen würde.