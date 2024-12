Dies war das schönste Tor des Jahres, wie die FIFA Awards bekannt gaben

HQ

Gestern hat die FIFA The Best 2024 bekannt gegeben, die Auszeichnungen für den besten Spieler, Torhüter und Trainer im Männer- und Frauenfussball. Vinícius Jr. bekam nach seiner Enttäuschung mit dem Ballon d'Or endlich, was er sich immer gewünscht hatte.

Neben den Einzelauszeichnungen gab es aber noch zwei weitere Sonderpreise. Mit dem FIFA-Puskás-Preis wird das "beste" Tor der Saison ausgezeichnet, das danach beurteilt wird, wie ästhetisch bedeutsam oder "schön" es war. Das ist zu Ehren des ungarischen Real Madrid-Spielers Ferenc Puskás in den 50er und 60er Jahren.

Anfang dieses Jahres führte die FIFA auch den FIFA Marta Award ein, der das Gleiche anerkennt, aber im Frauenfussball, zu Ehren von Marta Vieira da Silva, Stürmerin der brasilianischen Nationalmannschaft von 2002 bis 2024.

Den Puskás Award 2024 gewann Alejandro Garnacho mit einem Fallrückzieher beim 1:0-Sieg von Manchester United gegen Everton in der Premier League im März 2024. Sie können es sich unten ansehen.

Den ersten Marta Award gewann keine Geringere als Marta selbst in einem Freundschaftsspiel zwischen Brasilien und Jamaika. Die 38-jährige Studentin spielt derzeit bei Orlando Pride.

Bei beiden Auszeichnungen gab es elf nominierte Tore. Sie alle können Sie ganz einfach in diesen Twitter-Threads von FIFA Women's World Cup und auf der offiziellen Website verfolgen.