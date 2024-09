Dies sind einige der vielen Spiele und Studios, die ihr auf dem IndieDevDay 2024 in Barcelona sehen werdet

HQ

Der August und die Gamescom liegen hinter uns, was bedeutet, dass ein weiterer Sommer voller Videospiele zu Ende geht. Das Rad hört jedoch nie auf, sich zu drehen, und wir haben uns bereits unseren nächsten wichtigen Termin im europäischen Veranstaltungskalender markiert, in diesem Fall eine neue Ausgabe des IndieDevDay. Wir haben bereits über Geschäftsmöglichkeiten gesprochen, aber jetzt ist es an der Zeit, herauszufinden, was die Besucher dieser großartigen Messe für Entwickler und Fans erwartet. Auch in diesem Jahr wird das La Farga Centre in L'Hospitalet wieder Studios und Verlage aus Spanien und Europa zusammenbringen, mit der Anwesenheit wichtiger Redner, Labels und Studios, die alle darauf brennen, ihre Projekte der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Der IndieDevDay hat in der europäischen Veranstaltungsszene an Präsenz und Popularität gewonnen und hat nun einige (nicht alle) Teilnehmer vorgestellt, die vom 27. bis 29. September teilnehmen werden. Zu den Hauptrednern gehören KenneyNL, Kay Lousberg, Sitara Shefta, SWERY (der sein kommendes Hotel Barcelona vorstellen wird) und Ryan Sumo. Nomada Studio wird eine Demo anbieten, um Neva zu testen, und Conrad Roset wird auch einen Vortrag halten.

Viele kleine und große Studios wie Larian (das Büros in der Stadt hat) haben ebenfalls ihre Teilnahme bestätigt, ebenso wie Publisher wie Krafton, Kepler, Marvelous, Tesura Games, SelectaPlay, Meridiem Games oder Devolver Digital.