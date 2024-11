Dies sind die Waffen, mit denen "Captain" Goro Majima in Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii kämpfen wird

HQ

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii führt uns zurück in die Gewässer des Pazifiks für Goro Majimas erstes Solo-Abenteuer. Jetzt, da wir wissen, wie die Seeschlacht ablaufen wird und wir einige relevante Orte und Charaktere aus dem kommenden Spiel gesehen haben, ist es an der Zeit, herauszufinden, welche Überraschungen Majima selbst auf Lager hat.

An Land bringt Goro den Kampf in Echtzeit zurück, indem er Schlag- und Hieb-Kombos seiner treuen Waffe einsetzt. Doch als er sich auf offenem Wasser wiederfindet und seine Piratenkapitänsmütze aufsetzt, verändert sich alles. Majima wird anfangen, Entermesser, Donnerbüchsengewehre und einen Enterhaken zu verwenden, um seine Feinde zu bekämpfen, wie eine psychotische Version von Jack Sparrow. Wir können sogar Monster und Meerestiere "beschwören", um an unserer Seite zu kämpfen.

Was den Seekampf auf dem Schiff betrifft, so können wir auch die Besatzung konfigurieren, die wir mitnehmen, was sich im Gefecht unterschiedlich auswirkt. Einige Charaktere dienen als direkte Unterstützungskämpfer, während andere Unterstützungs- oder Heilarbeit leisten.

Sind Sie bereit für Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii am 21. Februar?

Danke, VGC.