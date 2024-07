Dies sind die Haupteinflüsse von HoYoverse, um Zenless Zone Zero

HQ

HoYoverse erkundet und erweitert weiterhin das Action-RPG-Universum mit Zenless Zone Zero. Ein Titel, der sich von der Fantasy- und Weltraum-Science-Fiction von Genshin Impact und Honkai: Star Rail zu einem Cyberpunk-Setting mit flüssigen Kämpfen bewegt.

Wie bei ihren neuesten Veröffentlichungen üblich, behält HoYoverse eine Anime-Ästhetik bei und innoviert gleichzeitig das Gameplay, und für ZZZ haben sie sich für das ARPG entschieden. Und welches Actionspiel eignet sich besser, um sich davon inspirieren zu lassen, als Devil May Cry. Dies bestätigte der Produzent Zhenyu Li in einem Interview mit Game Watch. Li wollte in Zenless Zone Zero das gleiche Gefühl der Spannung vermitteln, das wir bei Dante in DMC erlebt haben.

Das Thema Einfluss endete hier nicht, denn für das Kunstdesign der futuristischen urbanen Umgebungen, in denen ZZZ spielt, bezog sich Li auch auf den Einfluss der Anime-Serie Neon Genesis Evangelion sowie deren erzählerische Entwicklung.

Zenless Zone Zero erscheint am 4. Juli als Free-to-Play-Titel für PC, PS5 und Mobilgeräte. Werden Sie es versuchen?