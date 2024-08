Dies sind die Filme, auf die man für den Rest des Jahres 2024 in den Kinos achten sollte

HQ

Wir haben uns bereits in mehreren Artikeln auf die spannenden Herbst-Spieletitel gefreut, die hoffentlich als spannender Kontrapunkt zu einem leicht trockenen Sommer dienen werden. Assassin's Creed Shadows, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Mario & Luigi: Brothership - es wird viel zu tun geben.

Doch was ist, wenn man auch in der Dunkelheit des Kinos mit tollen Erlebnissen aufpeppen möchte? Nun, es gibt eine ganze Reihe von wichtigen Blockbustern, und obwohl viele der größten Filme des Jahres bereits in die Kinos auf der ganzen Welt gekommen sind, wie z. B. Deadpool & Wolverine, Dune: Part Two, Furiosa: A Mad Max Saga und Kingdom of the Planet of the Apes, gibt es in den kommenden Monaten noch viel, worauf man sich freuen kann.

Wir haben eine Liste der größten zusammengestellt, und das bedeutet, dass wir einen Blick durch die Blockbuster-Brille werfen. Nein, nicht alle Produktionen auf der Liste sind gleich groß, aber im Allgemeinen sind es die sogenannten "Zeltstangen", die wir zu identifizieren versuchen. Wir folgen in Kürze mit einem Artikel, der sich mehr auf kleinere Filme konzentriert, die Sie ebenfalls kennen sollten.

Außerirdischer: Romulus

Wir beginnen mit einem Space Bang. Ein neuer Alien Film steht vor der Tür, und dieser ist umso bedeutender, weil er erstens nicht als Fortsetzung in Ridley Scotts grandioserer, existenzialistischer Prequel-Filmreihe funktioniert, aber auch, weil Scott auch nicht auf dem Regiestuhl sitzt. Nein, Fede Álvarez, der Mann hinter dem erfolgreichen Remake von Evil Dead und Don't Breathe, ist es. Diese beiden Faktoren führen dazu, dass ein besonderer Fokus auf Romulus gelegt wird, und wir drücken die Daumen, dass es liefern kann.

Werbung:

HQ

Die Krähe

Es gibt positive Energie um Alien: Romulus und das genaue Gegenteil um dieses Remake von The Crow mit Bill Skarsgaard in der Hauptrolle. Im Originalfilm von 1994 spielte Brandon Lee die Hauptrolle, und leider verlor er während der Dreharbeiten sein Leben durch eine Requisitenwaffe. Das hat zur Folge, dass viele eingefleischte Fans von der Idee eines Remakes überhaupt nicht begeistert sind, und der Ton, der im ersten Trailer gesetzt wurde, scheint nicht angekommen zu sein. Wir müssen sehen...

HQ

Werbung:

Käfersaft Käfersaft

Wenn man Regisseur Tim Burton fragt, hat er schon sehr lange darauf gewartet, eine Fortsetzung von Beetlejuice zu machen. Wir hoffen, dass es daran liegt, dass die richtige Idee gerade erst aufgekommen ist und dies eine denkwürdige Ergänzung zu einem der stärksten Filme des Regisseurs sein wird. Michael Keaton sieht in der ikonischen Hauptrolle jedoch frisch aus und ein Großteil der Originalbesetzung kehrt zurück.

HQ

Joker: Folie A Deux

Nachdem Joker auf der ganzen Welt in die Kinos gekommen war, bestanden sowohl Joaquin Phoenix als auch Regisseur Todd Phillips eine ganze Weile darauf, dass keine Fortsetzung in Sicht sei. Das stellte sich als Halbwahrheit heraus, denn es ist jetzt fertig. Das Budget ist auch viel, viel höher, also drücken wir die Daumen, dass der kreative Funke immer noch aus jedem Bild sickert.

HQ

Venom: Der letzte Tanz

Alles in allem ist es ziemlich lustig, dass weder Kritiker noch Online-Filmkenner viel zu Tom Hardys beiden Venom Filmen zu sagen haben, sie aber durchaus als finanzielle Erfolge gelten. Nun endet die Serie mit einem 'Last Dance', und man muss Hardy zugute halten, dass er wie immer 100% in die Rolle gibt. Ob der Film diesmal von der Kritik genauso wahrgenommen wird wie der durchschnittliche Kinobesucher, steht auf einem anderen Blatt. Was meinst du?

HQ

Gladiator 2

Für viele ist dies der wichtigste Kinofilm des Herbstes, und Regisseur Ridley Scott hat bereits Schlagzeilen gemacht, indem er das Budget für den Film während der Dreharbeiten in die Luft jagte und sich unter anderem extrem kritisch gegenüber den Tieren im Bild äußerte. Ob der eigentliche Film hält, ist eine andere Geschichte, aber vielleicht haben wir es mit einem Top Gun Ereignis zu tun, das Maverick am Ende war.

HQ

Der Herr der Ringe: Der Krieg der Rohirrim

In Großbritannien wird er erst kurz vor Ende des Jahres in die Kinos kommen, und sie bestehen immer noch auf einem richtigen Kinostart. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich die The Lord of the Rings -Lizenz unter so unterschiedlichen Umständen schlägt, aber das Talent dahinter ist unbestreitbar. Es ist ein wenig skurril, dass es noch keinen Trailer gibt, also müssen wir uns mit den Bildern begnügen, die kürzlich aufgetaucht sind.

Kraven der Jäger

Bisher hatte Sony gemischten Erfolg bei der Etablierung eines Spider-Man-Kinouniversums ohne die Titelfigur im Vordergrund. Wir hatten Filme wie Venom, Morbius und in jüngerer Zeit Madame Web, und jetzt versucht sich Aaron Taylor Johnson als Kraven the Hunter, ein ikonischer Bösewicht, der kürzlich in Marvel's Spider-Man 2 die Führung übernahm. Der Film wurde lange Zeit hin und her geschoben, aber das sollte es endlich sein. Kann es liefern?

HQ

Mufasa: Der König der Löwen

Unter den unzähligen Remakes alter Klassiker von Disney ist The Lion Kong einer ihrer größten Erfolge, daher bekommen wir natürlich eine direkte Fortsetzung. Oder... eher ein Prequel, da sich dieser Film auf Mufasas Reise zum Anführer konzentriert, den wir zu Beginn der ursprünglichen Geschichte sehen? Wie klingt dieses Konzept für Sie?

HQ

Sonic der Igel 3

Obwohl wir zunächst einen Trailer erhielten, der aufgrund des umstrittenen Designs des Sonic-Charakters gelinde gesagt schockierend war, haben Paramount und SEGA hier jetzt ein echtes Franchise, das doppelt bewiesen hat, dass es bei genügend Kinobesuchern weltweit Anklang findet, um relativ hohe Budgets zu rechtfertigen. Aber können sie es ein drittes Mal schaffen, diesmal mit Shadow als zentrale Figur in der Stimme von Keanu Reeves?

Nosferatu

Nun, dies ist fast eine der Indie-Produktionen, die wir in einem kommenden Artikel vorstellen wollen, aber wenn ein so entscheidendes Remake eines so wichtigen Horrorfilms am Weihnachtstag erscheint und der Regisseur von The Witch, The Lighthouse und The Northman am Ruder steht, ist es schwer, nicht aufgeregt zu sein. Ja, Robert Eggers ist zurück, und wir hoffen wirklich, dass dieser Film das Jahr mit einem gotischen, gruseligen Knall beendet.