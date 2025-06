Dies sind die bisher besten Filme des 21. Jahrhunderts, laut den besten Filmemachern und Stars Hollywoods

HQ

Was sind die besten Filme, die bisher im 21. Jahrhundert gedreht wurden? Dies ist ein sehr objektives Thema, zu dem viele unterschiedliche Meinungen haben werden, aber die New York Times hat eine Lösung gefunden, der man nur schwer widersprechen kann. Es hat über 500 der "besten" Filmemacher und Stars Hollywoods zusammengebracht, um ihre Lieblingsfilme auszuwählen und dann die Informationen zusammenzutragen, um zu sehen, welche Projekte an die Spitze kommen. Vor kurzem wurden die 20 besten Filme veröffentlicht, und es zeichnet das Bild einer sehr beeindruckenden Reihe von Filmen, die bis zum heutigen Tag das moderne Kino definieren.

Bei der Frage, welche Filme es als die Besten der Besten geschafft haben, kamen die Top 20 wie folgt heraus:

20. The Wolf of Wall Street

19. Zodiac

18. Y tu mamá también

17. Brokeback Mountain

16. Crouching Tiger, Hidden Dragon

15. Stadt Gottes

14. Inglourious Basterds

13. Children of Men

12. The Zone of Interest

11. Mad Max: Fury Road

10. The Social Network

9. Chihiros Reise ins Zauberland

8. Get Out

7. Vergiss mein nicht!

6. No Country For Old Men

5. Moonlight

4. In the Mood for Love

3. There Will be Blood

2. Mulholland Drive

1. Parasite

Stimmst du dieser Liste zu und gibt es Filme, die deiner Meinung nach brüskiert wurden?