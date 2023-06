Dies sind die am häufigsten verwendeten Zeichen in Street Fighter 6 in Japan

HQ

Es sind ein paar Wochen seit der Veröffentlichung von Street Fighter 6 vergangen, und es sieht so aus, als würden die Spieler ihre Zeit bei der Rückkehr von Capcoms beliebtester Kampfreihe gut nutzen.

Der offizielle Twitter-Account Street Fighter 6 in Japan hat ein Bild veröffentlicht, das die fünf besten Kämpfer zeigt, die von den Spielern in jeder Stufe verwendet werden, und es gibt erhebliche Änderungen zwischen der Art und Weise, wie Rookies beginnen, und der Art und Weise, wie sie in den Platin-, Diamant- oder Meisterstufen zu Beinahe-Profis werden.

Während Juri immer in den meisten Matches in jeder Kategorie anwesend ist, scheint es, dass Marisa von den erfahreneren Spielern bevorzugt wird, und die beste Gegnerin für sie zu finden, wird eine der Aufgaben sein, bevor sie in kompetitiven Turnieren wie EVO gegeneinander antreten. Es ist merkwürdig, dass Ryu in der Liste nach unten fällt, wenn das Level der Gegner steigt, und jetzt ist Ken zu einem der am häufigsten verwendeten geworden. Wird er die physische Deckung übernehmen?