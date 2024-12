Dies sind die 10 besten Arbeitgeber in Hollywood

HQ

In einer Branche, die für ihre hohen Anforderungen und ihren harten Wettbewerb bekannt ist, zeichnen sich einige Unternehmen als außergewöhnliche Arbeitgeber aus. The Hollywood Reporter hat in Zusammenarbeit mit Glassdoor seine Liste der besten Arbeitgeber in Hollywood veröffentlicht, die auf Mitarbeiterbewertungen von 163 Unterhaltungsunternehmen basiert, darunter Studios, Streamer, Spieleentwickler, Agenturen und Medienkonglomerate. Hier ist die vollständige Rangliste:

An der Spitze der Liste steht Riot Games, der Videospielentwickler, der für Hits wie League of Legends und Valorant bekannt ist. Riot Games erhielt großes Lob für seine mitarbeiterorientierten Leistungen, darunter unbefristete bezahlte Freizeit, ein "Spielfonds", der Mitarbeiter beim Entdecken neuer Spiele unterstützt, und ein Wellness-Fonds für Fitnessstudio-Mitgliedschaften und sogar Massagen.

Die Rankings heben Unternehmen hervor, die ein kreatives und unterstützendes Umfeld in einer wettbewerbsintensiven Unterhaltungslandschaft fördern. Riot Games " innovative Vergünstigungen, die gefeierte Kultur der Freiheit und Verantwortung von Netflix und der Ruf von DreamWorks für die Unterstützung von Kunst unterstreichen, wie sich Unternehmen weiterentwickeln, um den Bedürfnissen ihrer Belegschaft gerecht zu werden.

Da die Unterhaltungsindustrie weiterhin innovativ ist, setzen diese Unternehmen einen Maßstab für Exzellenz am Arbeitsplatz. Die Ergebnisse zeigen, dass es sich auszahlt, sich auf das Wohlbefinden und die Kreativität der Mitarbeiter zu konzentrieren – nicht nur für ihre Teams, sondern für ihre Zielgruppen weltweit.

Mit der Weiterentwicklung der Unterhaltungsindustrie legen diese Unternehmen die Messlatte für hervorragende Leistungen am Arbeitsplatz höher – aber was braucht es für einen Arbeitgeber, um sich in einem so wettbewerbsintensiven Umfeld wirklich abzuheben?