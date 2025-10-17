Dies sind alle Fahrzeuge, die für Assetto Corsa Rally bestätigt wurden.

Wir haben heute Morgen (die Sim Racing Expo 2025 hat gerade erst begonnen) herausgefunden, dass Kunos und der neue Entwickler Supernova Games seit langem an einem Rallye-Simulator arbeiten, der auf der vielleicht besten Autophysik in einem Rennspiel aller Zeiten basiert, von Assetto Corsa, und dass er am 13. November im Early Access ausgerollt wird. In der frühen Version wird es vier verschiedene Strecken geben, die sich über zwei Länder (Wales und Frankreich) und sechs Autos erstrecken. Jetzt wissen wir, um welche Autos es sich handelt.

• Alfa Romeo Giulia Sprint GTA

• Citroen Xsara 2003

• Fiat 131 Abarth 1976

• Hyundai i20 Rall2 2021

• Lancia Delta HF Integrale Evoluzione 1992

• Peugeot 208 Rally4 2020