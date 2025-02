Dies ist Sonys Verständnis von First-Party, Second-Party und Third-Party, so Shuhei Yoshida

HQ

Shuhei Yoshida ist nicht mehr bei Sony Interactive Entertainment, nach fast drei Jahrzehnten bei PlayStation und der Welt der Videospiele. Die Branche wird ihn immer als einen freimütigen und umgänglichen Mann in Erinnerung behalten, der immer für das Interesse an Spielen und in den letzten Jahren für die Förderung und Förderung von Indies kämpfte.

Mit dem Ruhestand kam jedoch auch einige verschleierte Kritik an dem Unternehmen, wie z. B. die Entscheidung, Yoshida auf eine "kleinere" Rolle zu verweisen, seine Kritik an PlayStation VR2 und die Gründe für das Scheitern von PS Vita. Wie dem auch sei, Yoshida teilt sein Wissen weiterhin.

Und vor kurzem hat er eine Frage gelöst, wie bestimmte Titel intern bei Sony genannt werden. Laut dem Interview von Last Stand Media mit Yoshida auf Patreon unterscheidet Sony die Spiele auf der Plattform folgendermaßen:



First Party: Sony-eigenes geistiges Eigentum, das von SIE veröffentlicht wird, einschließlich IP-Spiele von Sony, die von externen Unternehmen entwickelt wurden.



Zweite Partei: Spiele, die von SIE finanziert/mitfinanziert und veröffentlicht werden, aber das geistige Eigentum ist nicht Eigentum von Sony.



Exklusivtitel von Drittanbietern: Exklusive Titel, die nicht von SIE veröffentlicht werden. PlayStation bezeichnet diese als "Partnertitel".



Einige Beispiele für First Party wären Helldivers 2 oder Returnal; Second Party: Stellar Blade, Rise of the Ronin, Nioh und Third-Party-Spiele (aber exklusiv für PS) die Final Fantasy VII Remake- oder FF XVI-Titel.