Dies ist Simlabs erster Radstand, der DDX Torquesync

Seit einigen Jahren hat sich das niederländische Unternehmen Simlab einen Namen als Hersteller der vielleicht umfassendsten und qualitativ erschwinglichsten Aluminium-Rigs in der Welt des Sim-Racing gemacht, aber in letzter Zeit hat es sich entschieden, seine Aktivitäten zu erweitern und mit der Herstellung von Schalthebeln, Handbremsen, Pedalen und jetzt auch Lenkradbasen mit Direktantrieb begonnen. Ihre erste Basis heißt DDX und wird im März nächsten Jahres veröffentlicht. Laut Simlöab selbst haben sie einen Servomotor mit höherer Sensibilität und mehr Details als alle Konkurrenten verbaut und mit satten (erschreckenden) 39 Nm Drehmoment im Topmodell (!) können wir natürlich locker Monstermengen an Leistung für das Modell mit wirklich starken Querlenkern/Achsen erwarten. Die Preise dann? Das Modell mit 26 Nm kostet 1499 Euro, während das Modell mit 39 Nm 1999 Euro kostet. Teures Zeug, um es gelinde auszudrücken.

Patentierte TorqueSync-Technologie

Übersetzt Spielkraftbefehle in Motordrehmoment mit extrem geringer Latenz und hoher Präzision. Bewahrt Mikrodetails in FFB-Effekten, verbessert die Stabilität bei transienten Ereignissen und verbessert die Steuerung des Fahrzeugs am Rande.

Optimiertes Servomotordesign

Bei unseren Servomotoren handelt es sich um industrietaugliche, handgefertigte Einheiten mit aufeinander abgestimmten Magnetpaaren und verteilten gewickelten Statorkernen. Diese Architektur eliminiert praktisch die Drehmomentwelligkeit und sorgt für das natürliche, glatte Gefühl unserer DDX TorqueSync-Bases

Interne Betriebsspannung von 350 V

Der Betrieb des Servos auf seinem nativen 350-V-Bus erhöht den Spannungsspielraum und die Stromanstiegsrate. Der Motor reagiert schneller auf Eingaben, das Force-Feedback fühlt sich lebendiger und intensiver an und die Kontrolle am und über dem Limit verbessert sich.

Erweiterte Anstiegsrate

Im Vergleich zu typischen 48-V-Architekturen liefert der 350-V-Bus eine höhere Stromanstiegsrate an den Motorphasen. Dieser schnellere Anstieg und Abfall des Stroms reduziert die Verzögerung bei der Drehmomenterzeugung, bewahrt Details bei scharfen Transienten und hält die Kräfte bei schweren, schnell wechselnden Lasten stabil. In der Praxis spüren Sie ein schärferes Einlenken, präzisere Mikrodetails bei Oberflächenänderungen und sauberere Rückholvorgänge, wenn das Heck heraustritt.

USB-Daten-Passthrough

Unsere Daten-Passthrough-Lösung ist umfangreich und zukunftssicher sowie abwärtskompatibel mit allen USB-Lenkrädern. Die Radnabe verfügt über einen USB-Anschluss, der direkt über den USB 3.0-Anschluss auf der Rückseite des Geräts ausgegeben wird. Zusätzlich zum USB-Passthrough befinden sich im Inneren des Schnellspanners fünf separate Leitungen. Eine bietet eine dedizierte Stromschiene mit 5 V bei 2 A für Räder und Naben mit höherem Zug. Bei den restlichen vier handelt es sich um vom Benutzer zuweisbare I/O-Leitungen, die für Integrationen wie CAN-Bus oder EtherCAN-Passthrough verwendet werden können.