Dies ist Pininfarinas erster KI-entwickelter Supersportwagen

Das talianische Designhaus Pininfarina steht, wie wir alle wissen, hinter einigen der absolut schönsten Autos aller Zeiten, wenn es um das Gesamtdesign geht. Oder wie wäre es mit Designklassikern wie dem Ferrari 250 GT Lusso, 288 GTO, F40, 275 GTB, Fiat 124 Sport Spider und Ferraro Enzo. Jetzt haben sie am Design des ersten Autos des aufstrebenden Start-up-Herstellers Vittori gearbeitet und sich dabei von der KI helfen lassen. Zusätzlich zum KI-Design wird das Auto einen 6,8-Liter-V12 mit Hybridunterstützung beherbergen, der 1100 PS leistet. Dies über Motor1.

Vittori:

"KI war in den frühen Phasen des Designs von entscheidender Bedeutung, da sie es ermöglichte, schnell durch Hunderte von potenziellen Richtungen zu iterieren. Pininfarina nahm dann diese Grundlage, verfeinerte die Ideen und verwandelte sie in ein vollständig realisiertes, lauffähiges Showcar. Mit fast einem Jahrhundert Erfahrung hat Pininfarina das Design aufgewertet und die Vision mit zeitlosen Proportionen und Handwerkskunst in die Realität umgesetzt."