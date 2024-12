Dies ist laut Metacritic das schlechteste Spiel des Jahres

HQ

Wenn es eine Liste gibt, die mir von Metacritic mehr gefällt als die jährliche Zusammenfassung der besten Spiele, dann ist es definitiv die Zusammenstellung der "schlechtesten Videospiele des Jahres". Kurz vor dem Ende des Jahres 2024 hat Metacritic gerade seine Liste der enttäuschendsten Videospiele auf der Grundlage seines Metascores veröffentlicht. Um sich für diese Auszeichnung zu qualifizieren, muss ein Spiel zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2024 veröffentlicht worden sein und mindestens vier Kritiken erhalten haben. Bemerkenswert ist, dass, wenn ein Spiel auf mehreren Plattformen veröffentlicht wurde, Metacritic nur die Version mit der niedrigsten Punktzahl berücksichtigte.

Die diesjährige Liste bietet eine Mischung aus enttäuschenden Titeln aus verschiedenen Genres, darunter Handy-, VR- und sogar Nintendo Switch-Spiele. Utopia City, ein Spiel, das letzten Monat irgendwie auf Steam veröffentlicht wurde, obwohl es vor über 20 Jahren offiziell veröffentlicht wurde, belegte mit einer schockierenden Punktzahl von 23/100 den zweifelhaften Spitzenplatz. Das Spiel, das mit einer Lawine negativer Kritiken begrüßt wurde, scheint selbst die nostalgischsten Spieler nicht beeindruckt zu haben.

Utopia City (Metascore: 23).

Weitere Spiele auf der Liste sind Devil May Cry: Peak of Combat (Mobile), das düstere 41/100 Punkte erzielte, und HappyFunland (PSVR2), das ebenfalls 41/100 Punkte erzielte. Diese Spiele haben trotz ihrer großen Namen und hohen Erwartungen bei der Bereitstellung eines fesselnden Gameplays oder unvergesslicher Erlebnisse versagt. In der Zwischenzeit erhielten Food Truck Simulator (Xbox One) und Jujutsu Kaisen Cursed Clash (PS5) mit 43/100 bzw. 44/100 Punkten ebenfalls schlechte Kritiken, was darauf hindeutet, dass nicht jeder Titel mit beliebten Franchises dem Hype gerecht werden kann.

Selbst das Stranger Things VR-Erlebnis für Meta Quest konnte mit einer Punktzahl von 44/100 nicht überzeugen, was zeigt, dass nicht einmal der Charme der erfolgreichen Netflix-Serie sie vor harscher Kritik retten konnte. TRANSFORMERS: Galactic Trials (PS5) und PO'ed: Definitive Edition (PC) schafften es mit Bewertungen von 45/100 bzw. 46/100 ebenfalls auf die Liste. Und wenn du ein Fan von klassischen Animationsfilmen bist, hat Looney Tunes: Wacky World of Sports (PS5) mit mittelmäßigen 47/100 Punkten nicht viel besser abgeschnitten.

Metal Slug Attack Reloaded für Switch rundet die Liste mit einer Punktzahl von 48/100 ab. Trotz des guten Rufs des Franchise gelang es diesem Teil nicht, die Magie seiner Vorgänger einzufangen, was die Fans enttäuschte.

Letztes Jahr belegte Der Herr der Ringe: Gollum den ersten Platz auf der Liste, aber die diesjährige Reihe von Spielen scheint einen neuen Standard für kritisches Scheitern gesetzt zu haben. Während die Metacritic-Liste der besten Spiele des Jahres 2024 in den kommenden Wochen erwartet wird, ist klar, dass 2024 für einige Entwickler ein Jahr der verpassten Chancen und enttäuschenden Veröffentlichungen war.

Was war dein schlechtestes Spiel des Jahres? Oder dein bestes schlechtestes Spiel des Jahres? Oder wie zum Teufel man das auch formulieren kann?