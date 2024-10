Dies ist laut Fernando Alonso die größte Veränderung in der Formel 1 in den letzten zwei Jahrzehnten

HQ

Fernando Alonso ist mit 43 Jahren der älteste Fahrer in der Weltmeisterschaft: Er fährt seit 2001 Rennen, im selben Jahr, in dem einige seiner aktuellen Rivalen geboren wurden. Er hat Legenden wie Michael Schumacher oder Kimi Räikkönen in den Ruhestand gehen sehen, 2 Weltmeisterschaften und 32 Rennen gewonnen, und in zwei Jahrzehnten hat sich der Sport stark verändert.

Zur Feier seines 400. Grand Prix organisierte sein Team Aston Martin eine Fragerunde mit Fans auf der ganzen Welt, bei der Alonso alle möglichen Fragen beantwortete. Eine davon drehte sich darum, wie sich die Formel 1 in über zwei Jahrzehnten verändert hat, und für Fernando Alonso sind die Sicherheitsbedenken das, was sich am meisten verändert hat (zum Besten).

"Ich würde sagen, dass die Formel 1 einige Sicherheitsvorrichtungen eingeführt hat, die dem Sport definitiv helfen. Die Strecken sind besser darauf vorbereitet, auch F1-Rennen auszutragen. Die Autos, das Equipment, das wir haben und das wir bei den Rennen tragen, die Boxenstopps - all die Dinge, die an einem Rennwochenende passieren, sind jetzt dank aller Teams und der FIA ein bisschen sicherer."

Er glaubt jedoch, dass sich in Bezug auf Leistung und Show so viel verändert hat. "Ich denke, die DNA der Formel 1 ist immer noch die gleiche: Wir starten am Sonntag mit 20 Fahrern und wollen so schnell wie möglich ins Ziel kommen."

Bessere Sicherheit und Umweltbelange, aber die F1-Show bleibt die gleiche

Er erwähnt weitere Änderungen, insbesondere in der Technologieabteilung, wie Hybridmotoren, effizienter Kraftstoffverbrauch, unterschiedliche Reifen mit demselben Hersteller für alle bei Pirelli, was die Teams dazu zwingt, neue Dinge zu lernen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. "Es gibt hier und da unterschiedliche Details, aber die Natur der Formel 1 und die DNA sind immer noch genau die gleichen."

Eine weitere Sache, die sich geändert hat, ist die Anzahl der Rennen pro Saison, die den Piloten von Jahr zu Jahr mehr abverlangt. In Alonsos Debütsaison 2001 trug die Formel 1 17 Rennen pro Jahr aus. Im Jahr 2024 sind es 24 Rennen.

Dies wird Alonso helfen, an diesem Wochenende beim Großen Preis von Mexiko, dem 27. Oktober, Geschichte zu schreiben, da er seinen 400. Start absolvieren wird, die meisten aller Rennfahrer in der Geschichte der Formel 1. Und da sein Vertrag mit Aston Martin 2026 ausläuft, wird er wahrscheinlich 450 Jahre alt sein.