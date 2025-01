Dies ist laut einem Insider genau das Logo der Nintendo Switch 2

HQ

Die "Switch 2 Leaks" haben einen neuen Höhepunkt erreicht. Genki, der Zubehörhersteller, prahlt seit Wochen damit, der erste zu sein, der Nintendo Switch 2-Zubehör verkauft... bevor die Konsole von Nintendo angekündigt wurde. Sie versprachen, dass sie diese Woche eine reale Switch 2-Nachbildung auf die CES bringen würden, und sie erfüllten dies, mit mehreren Fotos auf der Ausstellungsfläche, die die Konsole und ihre neuen magnetischen Joy-Cons zeigten.

Die Außenseite der Konsole wurde gezeigt... Auch das Innere der Konsole: Das Dock mit Informationen über die Leistung und sogar das Mainboard sind in den letzten Tagen durchgesickert.

Was kommt als nächstes? Sein Name und sein Logo? Wir müssen vielleicht ein paar Wochen (oder Tage) warten, um es zu sehen, aber laut dem bekannten Insider "Necro" Felipe ist der Name Nintendo Switch 2... Nintendo Switch 2, und das Logo ist genau dasselbe, das in letzter Zeit die Runde gemacht hat: das alte Switch-Logo mit dem Paar Joy-Cons und einer "2" daneben.

"Ich kann sagen, dass ich zum ersten Mal Zugang zum Nintendo Switch 2-Logo hatte, dank eines Fotos der Konsole, das mir eine zuverlässige Quelle geschickt hat. Basierend auf dem, was ich gesehen habe, und unter Berücksichtigung der Maße, habe ich es nachgebaut und es wird GENAU so sein."

Wenn bereits Bilder der echten Konsole (kein Modell, sondern das echte Ding mit dem echten, endgültigen Namen und Logo) im Umlauf sind, hoffen wir einfach, dass Nintendo die Konsole so schnell wie möglich ankündigt. Genki sagt bereits, dass die Konsole im April auf den Markt kommt, aber das ist alles noch unbestätigt.