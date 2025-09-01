Dies ist die Zeit, in der Sie am 4. mit dem Spielen von Hollow Knight: Silksong beginnen können... und das zu diesem offiziellen Preis!

HQ

Wir leben in "interessanten Zeiten", wie ein östliches Sprichwort sagt. Auf der einen Seite haben wir gerade das Zeitalter von 90 Dollar/Euro für ein Basisspiel eingeläutet, dank Nintendo und seiner Mario Kart World, aber gleichzeitig haben viele der großen Publisher einen Schritt zurück gemacht und kehren zum 59,99-Euro-Modell zurück. Und dann ist da noch Team Cherry mit Silksong.

Der Veröffentlichungspreis des lang erwarteten Spiels (der meiste, der in der Geschichte von Steam hinzugefügt wurde) hatte tagelang Flüsse von Tinte und stundenlanges Podcasting unter Influencern und Medien auf der ganzen Welt produziert, und am Ende hat das australische Team wieder einmal mit seiner Entscheidung überrascht. Hollow Knight: Silksong wird am Donnerstag, den 4. September, um 15:00 Uhr BST/16:00 Uhr MESZ veröffentlicht und wird offiziell zum Preis von 19,99 € auf allen Plattformen erscheinen.

Die Reaktionen auf diese Preisentscheidung ließen nicht lange auf sich warten, von einhelligem Applaus bis hin zu Kritik am Rest der Branche, wobei Gamer (und Kunden) den Unternehmen nachhaltige Modelle vorwarfen, ohne ihre Geldbörsen zu belasten. Natürlich beginnt nicht jeder mit den Umsatzerwartungen von Silksong, aber etwas hat sicherlich das Gewissen vieler wachgerüttelt.

Werdet ihr am Donnerstag Silksong spielen? Dank der Gamescom sind wir euch schon 15 Minuten voraus und unsere ersten Eindrücke vom Nachfolger von Team Cherry könnt ihr hier lesen.