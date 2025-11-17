Dies ist die vollständige Fahrzeugliste für Project Motor Racing
Der kommende Rennsimulator Shure enthält tatsächlich eine Menge Retro-Rennmaschinen, und das lieben wir
Jetzt ist nur noch eine Woche bis zur Veröffentlichung von Project Motor Racing von den Entwicklern von Straight 4 Studios (angeführt von Project Cars-Boss Ian Bell), und davor haben sie die vollständige Liste aller Autos veröffentlicht, die im Spiel enthalten sein werden. Hier bei Gamereactor spielen wir Project Motor Racing in vollen Zügen und genießen alle Retro-Autos, die dabei sind. Im Release-Spiel sind 65 Autos enthalten, und unten sehen Sie die vollständige Liste.
Gruppe C
• Porsche 962C
• Mazda 787B 1991
• Mercedes-Benz Sauber C9 1989
• Jaguar XJR-9 1990
• Nissan R89C 1989
GT1
• Porsche 911 GT1-98
• Panoz Esperante GTR-1
• Mercedes-Benz CLK GTR
• Lotus Elise GT1
• Nissan R390 GT1
GT
• Aston Martin DBR9
• Chevrolet Corvette C5-R
• Lamborghini Murciélago R-GT
• Lister Storm
• Saleen S7-R
992 Cup
• Porsche 911 GT3 Cup (992)
964 Cup
• Porsche Carrera Cup 964
GT3
• Audi R8 LMS GT3 Evo 2
• Ford Mustang GT3
• Lamborghini Huracán GT3 EVO2
• Aston Martin Vantage GT3 (2022)
• Aston Martin Vantage GT3 Evo
• Porsche 911 GT3 R (992.1)
• Acura NSX GT3 Evo 22
• Chevrolet Corvette Z06 GT3. R
• Mercedes-AMG GT3
GT4
• Aston Martin Vantage GT4
• Audi R8 GT4
• Ford Mustang GT4
• Mercedes-AMG GT4
• Nissan Z GT4
• Toyota GR Supra GT4 Evo
N-GT-Klasse
• Gillet Vertigo
• Morgan Aero8 GT(N)
• Mosler MT900R
• Porsche 911 996 GT3 RSR
• TVR T400R
• Marcos Mantara LM600
• BMW M3 GTR
LMDh/LMH
• Lamborghini SC63
• Aston Martin Valkyrie Hypercar
• Porsche 963
• Toyota GR010 Hybrid
• Acura ARX-06
• Cadillac V-Series.R
• BMW M Hybrid V8
LMP
• Audi R8 LM900 2002
• BMW V12 LMR 1999
• Cadillac Northstar LMP-02 2002
• Panoz LMP-1 Roadster-S 1999
Sportwagen 70
• Lola T70 Mk3B GT
• Porsche 917K
IMSA GTO
• Roush Mercury Cougar XR-7 1989
• Chevrolet Camaro Z28 IMSA GTO 1989
• Audi 90 quattro IMSA GTO 1989
• Mazda RX-7 1989
• Nissan 300 ZX Turbo GTO 1989
GTE
• Aston Martin Vantage GTE 2020
• BMW M8 GTE
• Chevrolet Corvette C7. R 2017
• Chevrolet Corvette C8. R 2020
• Dodge SRT Viper GTS-R
• Ford GT LM GTE 2020
• Porsche 911 RSR GTE 2020
MX-5 Pokal
• Mazda MX-5 (ND) Spezifikation Rennwagen/Cup Car