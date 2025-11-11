Dies ist die Rennversion des Lamborghini Temerario

HQ

Lamborghini wird natürlich weiterhin im GT3/GTWC-Zirkus antreten, und da der Huracan nun ausgemustert ist, wird dies auch der auf dieser Plattform basierende Rennwagen tun. An seiner Stelle werden wir bald den kürzlich vorgestellten Temerario Super Trofeo sehen, der im Grunde das gleiche Auto ist, aber das Rennteam von Lamborghini hat das Plug-in-Hybrid-Teil weggelassen und es stattdessen mit Hinterradantrieb ausgestattet. Ansonsten kommt der doppelt aufgeladene V8 mit vier Litern und 650 cucm zum Einsatz, ebenso wie ABS-Bremsen und eine Abgasanlage aus dem italienischen Capristo.

Stephan Winkelmann, CEO von Automobili Lamborghini: "Im Jahr 2009 haben wir die mutige Entscheidung getroffen, den Gallardo Super Trofeo auf den Markt zu bringen. Lamborghini wurde nicht als Rennsportmarke geboren, aber unsere Kunden, mehr als 1300 Fahrer haben an der Super Trofeo teilgenommen, haben uns ständig nach einem Produkt gefragt, das für die Rennstrecke entwickelt wurde. Im Laufe der Jahre sind Super Trofeo und Customer Racing zu einer echten Säule unserer langfristigen Unternehmensstrategie geworden und stärken die Bindung zwischen der Marke und ihren leidenschaftlichsten Kunden. Mit dem Temerario Super Trofeo gehen wir einen weiteren entscheidenden Schritt und bekräftigen unser Versprechen, der wachsenden Community, die sich uns an den Wochenenden der Lamborghini Super Trofeo anschließt, einen reinen Rennwagen zu liefern."