Dies ist der Zeitplan und die Pläne, die Nintendo und Bandai Namco für die San Diego Comic-Con Malaga 2025 vorbereitet haben

HQ

In weniger als einer Woche beginnt das große Kulturereignis des Jahres in Spanien. Die San Diego Comic-Con Málaga 2025, die erste Ausgabe des großen Popkultur-Events diesseits des Atlantischen Ozeans, ist nahezu ausverkauft und wird mit einem erstklassigen Gästeaufgebot aufwarten.

Neben den großen Namen aus den Bereichen Comic, Kino, Fernsehen und Videospiele sind es auch die großen Unternehmen, die sich dafür einsetzen, unterhaltsame Inhalte in direkter Linie mit den Besuchern anzubieten. Im Falle des Videospielsegments kennen wir nun die konkreten Pläne von zwei der wichtigsten teilnehmenden Unternehmen: Nintendo und Bandai Namco.

Nintendo lässt dich Metroid Prime 4: Beyond vor allen anderen ausprobieren, und du wirst auch Silksong auf Nintendo Switch 2 genießen

Nintendos Highlight werden immer die Gaming-Stände sein, an denen 56 Gaming-Stationen mit Nintendo Switch 2-Konsolen für alle zum Spielen zur Verfügung stehen. Die Auswahl an Spielen ist ziemlich beeindruckend und umfasst sowohl Nintendos eigene Einzelhandelsschwergewichte wie Mario Kart World, Super Mario Party Jamboree und Donkey Kong Bananza (und den jüngsten DK Island DLC) als auch kommende Veröffentlichungen wie Metroid Prime 4: Beyond.

Was Drittanbieter betrifft, so können Sie in Hollow Knight: Silksong überprüfen, ob 120 fps in diesem Titel echt sind, und auch andere großartige Titel von anderen Unternehmen wie EA Sports FC 26, Hogwarts Legacy, Ninja Gaiden: Ragebound, Street Fighter 6 und Star Wars Outlaws ausprobieren.

Nehmen Sie einen Freund mit, um Little Nightmares III mit Bandai Namco zu spielen, und wenn Sie schon dabei sind, können Sie am Klavierkonzert von Clair Obscur: Expedition 33 teilnehmen

Bandai Namco scheut sich auch nicht, seine Spiele den Besuchern der SDCC Málaga zur Verfügung zu stellen, und wird 28 Spielstände haben, an denen Sie Little Nightmares III, Dragon Ball Sparking, ausprobieren können! Zero, Digimon Story Time Stranger and Towa and the Guardians of the Sacred Tree.

Neben jeder Menge Gaming wird es Cosplay-Workshops geben, einen interaktiven Fototermin mit all diesen Videospiel-Universen und anderen wie The Blood of the Dawnwalker, Code Vein II oder Clair Obscur: Expedition 33. Neben dem Director des Spiels, Guillaume Broche, wird der Künstler Elesky am Freitag, den 3. und Samstag, den 4. September zwei Live-Musikauftritte mit dem Soundtrack der Expedition 33 geben.

Planen Sie, Videospielen in Ihrer Agenda für die San Diego Comic-Con in Málaga einen Platz zu widmen?

Wir sehen uns in Málaga!