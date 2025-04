Dies ist der Titel der Fortsetzung Once Upon a Time in Hollywood

HQ

Once Upon a Time in Hollywood gilt mittlerweile als klarer Quentin-Tarantino-Klassiker, daher war es für die meisten Fans eine angenehme Überraschung, als Netflix einen Cliff-zentrierten Nachfolger des Erfolgsfilms ankündigte. Tarantino wird das Drehbuch schreiben und David Fincher wird Regie führen, aber jetzt wissen wir ein wenig mehr über die Fortsetzung, die eigentlich keine traditionelle Fortsetzung sein wird.

Die Idee ist, dass der Film eher wie ein Spin-off wirkt, das im Jahr 1977 spielt, und jetzt wissen wir, wie er heißen soll: The Continuing Adventures of Cliff Booth. Brad Pitt wird in seine geliebte Rolle als der loyalste Stuntman der Welt, Cliff, zurückkehren. Wir warten auf weitere Details über die Handlung, und es bleibt abzuwarten, ob sie mit Tarantinos aufgegebenem Projekt The Movie Critic in Verbindung gebracht wird. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Freust du dich schon auf Cliffs neue Abenteuer in Hollywood?