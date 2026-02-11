Dies ist der neue Toyota Highlander 2027, neu geboren als Elektrofahrzeug

HQ

Toyota ist eine vertrauenswürdige Marke für Tausende von Fahrern. Mit Modellen, die alle Arten von potenziellen Käufern zufriedenstellen, haben wir alles gesehen, von kleineren Autos bis hin zu solchen, die durch ihre Größe herausstechen, und der neue Toyota Highlander 2027 gehört zu letzteren.

Das Wiederaufleben des Highlander-Modells geht Hand in Hand mit dem Verzicht auf Benzin zugunsten eines vollelektrischen Betriebs. Die Standardbatterie des XLE-Modells ist ein 77,0-kWh-Gerät, von dem Toyota eine EPA-Reichweite von 287 Meilen erwartet. Der Highlander ist mit V2L-Technologie kompatibel, was bedeutet, dass Sie die Batterie auch für andere Dinge nutzen können, zum Beispiel Ihr Zuhause.

Der Highlander verwendet den Tesla-ähnlichen NACS-Anschluss sowie die Batterievorkonditionierung, die manuell oder über das Navigationssystem aktiviert werden kann. Toyota sagt uns, dass der Highlander innerhalb von 30 Minuten schnell von 10 auf 80 Prozent lädt, unabhängig von der Batteriegröße.

Obwohl einige vom Toyota RAV4-Modell inspirierte Elemente übernommen wurden, handelt es sich um ein größeres Fahrzeug, was auch im Innenraum mit einem 14-Zoll-Bildschirm auffällt, außerdem 5G-Netzwerkanbindung und Drive Recorder, der Dashcam-Funktionalität mit den integrierten Kameras des Highlander bietet.

Obwohl wir den genauen Preis dieses Modells noch nicht kennen, wird der Preis auf etwa 58.000 Pfund geschätzt.

Was halten Sie von diesem neuen Elektroauto von Toyota?