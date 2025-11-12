Dies ist der neue Motor im kommenden Boreham MK1 Ford Escort RS

HQ

Wie wir alle wissen, hat der britische Autobauer Boreham seit mehreren Jahren an seinem kommenden Restomod des Ford Escort RS (MK1) gearbeitet, und jetzt wurde uns zur Feier des Tages der neu gebaute Motor vorgestellt, den sie in diese unglaubliche Rallye-Hommage einbauen werden. Der Motor selbst ist ein Vierzylinder mit 325 PS, der auf 10.000 U/min (!) dreht. Dank 3D-gedrucktem Metall wird er zudem nur 85 Kilogramm wiegen, was fast schon skurril ist. Dies über Top Gear.

Iain Muir, Boreham Motorworks: "Der Boreham TEN-K ist das Ergebnis der unermüdlichen Bemühungen unseres Motorenentwicklungsteams. Eine Demonstration dessen, was erreicht werden kann, wenn Leidenschaft und Präzision zusammenkommen. Mit dem Motor, der derzeit im Auto verbaut und mit der maßgeschneiderten, brandneuen, ultraleichten, vollständig schwimmend gelagerten Hinterachse gekoppelt ist, kann ich es kaum erwarten, ihn bei seinem ersten Testlauf zu sehen."