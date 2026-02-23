Dies ist der neue AOC GAMING Q27G4ZD Monitor, die neueste QD-OLED-Technologie der dritten Generation

HQ

Ein guter Monitor zum Spielen ist genauso wichtig wie eine gute Internetverbindung, einen guten Controller, eine gute Tastatur und Maus oder eine gute Konsole. Wenn eines dieser Elemente versagt, wird das Spielerlebnis beeinträchtigt und wir können die Spiele nicht in ihrer besten Form genießen.

Bei AOC ist ihnen bewusst, dass Gamer immer mehr Anforderungen an die Produkte stellen, die wir unseren Setups hinzufügen, weshalb sie uns das neue AOC GAMING Q27G4ZD anbieten, einen 27-Zoll (68,6 cm) QHD-Gaming-Monitor, der die dritte Generation von QD-OLED zu einem attraktiven neuen Preis von 549,90 € bietet. Mit einer Bildwiederholrate von 280 Hz, einer GtG-Antwortzeit von 0,03 ms und einer VESA DisplayHDR True Black 400-Zertifizierung mit einer maximalen Helligkeit von bis zu 1000 Nits (3 % APL) liegt der Q27G4ZD zwischen den bestehenden AOC GAMING Q27G4ZDR und Q27G4SDR Modellen als ausgewogene Option für Gamer, die Next-Generation-Leistung zu einem günstigeren Preis wünschen.

Für Spieler, die die Verbesserungen des Panels der dritten Generation wollen, aber nicht die volle 360Hz-Geschwindigkeit benötigen, bietet das Q27G4ZD die perfekte Balance: 1000 Nits Spitzenhelligkeit über 3 % des Bildschirmbereichs (gegenüber 400 Nits in der zweiten Generation), DisplayHDR True Black 400-Zertifizierung und eine Bildwiederholrate von 280 Hz, die das Wettkampf-Gaming erleichtert.

Die 0,03 ms GtG-Antwortzeit eliminiert praktisch Ghosting und Bewegungsunschärfe. NVIDIA G-SYNC Kompatibel zertifizierte Adaptive-Sync-Technologie sorgt für ein flüssiges Spielerlebnis bei variablen Bildraten. Die QHD-Auflösung (2560 x 1440) bietet ein hohes Maß an Detailgenauigkeit und hält gleichzeitig angemessene GPU-Anforderungen für Gaming mit hohen Bildwiederholraten ein. Er verfügt über zwei HDMI-2.1-Anschlüsse und einen DisplayPort 1.4, die mit den neuesten Grafikkarten und Next-Gen-Konsolen kompatibel sind.

Das AOC GAMING Q27G4ZD ist jetzt erhältlich und, wie oben erwähnt, kostet es £499.

Wirst du dir diesen Gaming-Monitor holen?