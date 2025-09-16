Dies ist das Videospiel, das in die Ermittlungen zum Mord an Charlie Kirk hineingezogen wird

HQ

Die Ermordung des konservativen Aktivisten Charlie Kirk hat den politischen Diskurs schnell hinter sich gelassen und ist in die Tiefen der Internetkultur vorgedrungen. Während die Ermittler die Ereignisse rund um seine Ermordung rekonstruieren, ist ein Detail ans Licht gekommen: Der Verdächtige soll Verweise auf Memes, Lieder und sogar Videospiele auf Patronenhülsen geschrieben haben, die am Tatort sichergestellt wurden. Diese Radierungen sind seitdem zu einem zentralen Bestandteil des öffentlichen Verständnisses darüber geworden, wie tief das Verbrechen in Online-Subkulturen verwurzelt zu sein scheint.

Charlie Kirk, 31, wurde während einer Veranstaltung auf dem Campus der Utah Valley University in Orem, Utah, erschossen. Die Behörden sagen, dass der Schütze, der 22-jährige Tyler James Robinson, einen einzigen Schuss von einem Dach aus mit einem leistungsstarken Repetiergewehr abfeuerte. Während die Tat an sich verheerend war, dreht sich ein Großteil der Diskussion nun um die kryptischen Markierungen, die hinterlassen wurden.

Eine Hülle trug die Phrase "Notices bulge OwO what's this?" Ein Meme, das mit der Kultur der pelzigen Rollenspiele verbunden ist und in Online-Communities oft sowohl spöttisch als auch ironisch verwendet wird. Ein anderer las "If you read this, you are gay, LMAO," eine Zeile, die Internetkultur-Analysten als Boilerplate "edgelord speak." beschreiben, wieder ein anderer enthielt die Worte "O Bella Ciao, Bella Ciao,", einen Text aus einer italienischen antifaschistischen Hymne, die in bestimmten Twitch- und Discord-Gaming-Kreisen als Schlachtrufmelodie umfunktioniert wurde.

Aber die bemerkenswerteste Inschrift trug nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden eine Abfolge von Pfeilen: ↑ → ↓ ↓ ↓. Diese Kombination scheint eine direkte Anspielung auf Helldivers 2 zu sein, einen kooperativen Shooter, bei dem die Spieler Tastencodes verwenden, um Unterstützungsaktionen auszulösen. Konkret entspricht die Sequenz dem Anfordern einer 500-kg-Bombe, eine unmissverständliche Referenz für jeden, der mit dem Spiel vertraut ist.

Für Ermittler und Analysten verdeutlichte der Pfeilcode eine klare Verbindung zwischen der Schieß- und der Spielkultur. Helldivers 2 hat sich einen Ruf als ein Spiel erworben, das von militaristischer Satire durchdrungen ist und in dem Teamwork, Aufopferung und chaotische Gewalt Teil des Erlebnisses sind. Innerhalb der Spielerbasis sind diese Befehlscodes sofort erkennbare Kurzschriften.

Es ist nicht das erste Mal, dass Videospiele in die reale Gewalt hineingezogen werden, nicht unbedingt als Ursache, sondern als kulturelle Marker. Von Call of Duty Sprachzeilen, die in TikTok-Witze verwandelt wurden, bis hin zu Among Us Slang, der den politischen Diskurs durchdringt, war die Grenze zwischen digitaler Unterhaltung und öffentlichem Leben lange Zeit durchlässig. Was diesen Fall erschreckend macht, ist die Art und Weise, wie eine Gewalttat absichtlich mit Verweisen aus diesem Raum gebrandmarkt wurde.

Die Ironie ist, dass Kirk selbst dadurch bekannt wurde, dass er in vielerlei Hinsicht "extrem online" war. Als Gründer von Turning Point USA beherrschte er die Kunst der viralen Clips, Social-Media-Soundbites und College-Campus-Konfrontationen, die für YouTube und TikTok verpackt wurden. Er wurde zu einem Äquivalent des digitalen Zeitalters zu Rush Limbaugh, kontrovers, polarisierend und allgegenwärtig für ein jüngeres Publikum, das Politik hauptsächlich über Bildschirme konsumierte.

Diese Parallele zu seinem mutmaßlichen Mörder ist nicht unbemerkt geblieben. Beide Männer operierten in Ökosystemen, die von Memes, Streams und algorithmusgesteuerten Inhalten geprägt waren, wenn auch aus gegensätzlichen ideologischen Blickwinkeln. Die Überschneidung unterstreicht, dass die Kultur der Internet-Natives untrennbar mit Politik und Tragödien verbunden ist.

Während immer mehr Details ans Licht kommen, wirft die Einbeziehung von Gaming-Referenzen in Kirks Ermordung die Frage auf, wie Online-Humor und Unterhaltungssymbole wiederverwendet werden. Für viele Spieler sind die Pfeilcodes von Helldivers 2 einfach eine kooperative Mechanik. Für andere werden sie jetzt als Teil einer gewalttätigen Tat in der realen Welt in Erinnerung bleiben.

Die Debatte dreht sich nicht darum, ob Videospiele Gewalt verursachen (eine Theorie, die weithin widerlegt wurde), sondern darum, wie sie als kulturelle Sprache dienen. In diesem Fall wurde diese Sprache verwendet, um einen politischen Mord in ein Spektakel zu verwandeln, das von den Bildern von Spielen und Memes durchdrungen ist.