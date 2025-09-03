Dies ist das teuerste Auto aller Zeiten

HQ

Es ist in der Tat ziemlich bizarr, dass ein Auto für 143 Millionen Dollar versteigert wurde. Aber so ist es. Trotz absurder Preisschilder bei einigen Verkäufen während der diesjährigen luxuriösen Monterey Car Week gab es dort keine Rarität, die auch nur ein Fünftel des Betrags erreichte, den das Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé von 1955 den glücklichen Sammler kostete, der es im Sommer 2022 bei einer Sotheby's-Auktion erbeschlagnahmte. Das Auto basierte auf dem W196 GP-Rennwagen, mit dem Juan Manuel Fangio Anfang der 50er Jahre mehrere Formel-1-Titel gewann. Das zweitteuerste Auto der Welt ist auch ein Mercedes, und zwar eine 1-of-1-Version des legendären Mercedes-Benz W196 von 1954, der in diesem Jahr für 53,9 Millionen US-Dollar verkauft wurde. Der dritte auf der Liste ist ein Ferrari 250 GTO von Scaglietti aus dem Jahr 1962, der den privaten Käufer etwas mehr als 51 Millionen Dollar kostete.