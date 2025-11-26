Dies ist das Roman Space Telescope, das NASA-Teleskop, das das Sternenstudium revolutionieren könnte

HQ

Das Nancy Grace Roman Space Telescope der NASA, das zwischen Herbst 2026 und Mai 2027 starten soll, überrascht Wissenschaftler bereits mit seinem Potenzial. Forscher sagen, dass Roman seismische Wellen über die Oberflächen von mehr als 300.000 roten Riesensternen messen konnte – ein beispielloser asteroseismischer Datensatz.

Roman verfügt über einen 2,4 Meter (8 Fuß) langen Spiegel, ähnlich dem von Hubble, aber mit einem Sichtfeld, das 100-mal größer ist. Seine Galactic Bulge Time-Domain Survey wird Millionen von Sternen in der zentralen Ausbuchtung der Milchstraße überwachen und dabei hauptsächlich durch gravitative Mikrolinsenbildung nach Exoplaneten suchen. Diese Technik erkennt die vorübergehende Aufhellung von Hintergrundsternen, verursacht durch die Gravitation von Vordergrundobjekten wie Planeten.

Neben der Suche nach Planeten wird Roman auch stellare Schwingungen einfangen, subtile Pulsationen auf der Oberfläche eines Sterns, die durch interne konvektive und oszillatorische Bewegungen verursacht werden. Diese Schwingungen ermöglichen es Astronomen, die Massen, Größen und das Alter von Sternen zu bestimmen, was wichtige Einblicke in die Planeten liefert, die sie beherbergen.

Trevor Weiss von der California State University, Long Beach, sagt: "Mit asteroseismischen Daten werden wir viele Informationen über die Wirtssterne der Exoplaneten erhalten können, und das wird uns viele Einblicke in die Exoplaneten selbst geben."

"Es wäre die größte asteroseismische Probe, die je gesammelt wurde."

Roman wird voraussichtlich Oszillationen bei über 300.000 roten Riesen nachweisen, möglicherweise bis zu 648.000, dank seines 12-minütigen Beobachtungsrhythmus über Hunderte Millionen Sterne. "Es wäre die größte je gesammelte asteroseismische Probe," fügt Weiss hinzu.

Durch die Untersuchung dieser Sterne gewinnen Astronomen Hinweise auf die Zukunft von Planetensystemen, einschließlich dessen, was mit Planeten geschehen könnte, wenn ihre Sterne sich zu roten Riesen ausdehnen. In unserem Sonnensystem werden Merkur, Venus und wahrscheinlich auch die Erde nicht überleben. Die Beobachtung von Planeten, die weiter entfernt von roten Riesen liegen, könnte Wissenschaftlern helfen, die Überlebensschwellenwerte anderer Systeme zu verstehen.

Marc Pinsonneault von der Ohio State University hebt einen weiteren Vorteil hervor: "Roman wird ein völlig anderes Fenster zu den herausragenden Populationen im Zentrum der Milchstraße öffnen. Ich bin darauf vorbereitet, überrascht zu werden."

Die vollständige Bewertung von Romans asteroseismischen Fähigkeiten wurde im The Astrophysical Journal veröffentlicht.