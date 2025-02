Dies ist das Cover von Dragon Delves, der nächsten Abenteuer-Anthologie für D&D

HQ

Letztes Wochenende fand die erste MagicCon der Saison statt und Wizards of the Coast wollte die Gelegenheit nutzen, um ein paar wichtige Ankündigungen für Dungeons and Dragons-Fans zu machen.

Den Anfang machte die Enthüllung der beiden offiziellen Cover für Dragon Delves, die bevorstehende Veröffentlichung des Rollenspiels. Dragon Delves wird ein einzigartiges Buch in der 50-jährigen Geschichte von Dungeons and Dragons sein, da es dieses Mal zehn Kurzgeschichten bietet, die sich jeweils auf einen der zehn wichtigsten chromatischen (bösen) und metallischen (guten) Drachen konzentrieren, die es im Spiel gibt. Diese kurzen Abenteuer sind so konzipiert, dass sie sowohl Anfängern als auch erfahrenen Charakteren und Spielern dienen und auch die Arbeit des Spielleiters vereinfachen. Zusätzlich zu den Abenteuern enthält das Buch eine visuelle Geschichte der Drachen in der 50-jährigen Geschichte von D&D.

Die andere große Ankündigung auf dem Treffen waren die zukünftigen Crossover zwischen D&D und Magic: The Gathering nach dem Lorwyn-Setting, das 2007 begann. Dieses Mal wird die Sammlung nicht nur in Lorwyn angesiedelt, sondern auch in ihrem düsteren Gegenstück, dem Schattenmoor.

Zweifellos eine gute Nachricht für Fans des berühmtesten Kartenspiels und TTRPGs der Welt. Vor kurzem konnten wir das neue Monster Manual (2024) für D&D ausführlich und vorab lesen, und hier könnt ihr unsere Rezension des Buches sehen.