Dies ist das brandneue Travis Pastrana Gymkhana Car

Wir alle erinnern uns an Travis Pastranas wunderbar verrückten Subaru Huckster, das Auto, das er letztes Jahr beim berühmten Gymkhana-Versuch fuhr, bei dem er der erste der Welt werden wollte, der nach einem Sprung in der Luft um 360 Grad schleudert/dreht. Doch es lief nicht ganz so, wie es sich die alte Motocross-Ikone erhofft hatte, und sein teurer Family Huckster wurde zu Brei. Es dauerte jedoch nicht lange, bis Travis wieder auf den Beinen kam und während der laufenden SEMA 2025 in Las Vegas ist er mit seinem neuen Gymkhana-Auto vor Ort, das wieder ein Subaru ist, bezahlt von Subaru USA und wieder von VSC gebaut. Das neue Auto basiert auf einem alten Subaru Brat, hat einen eigens angefertigten Motor (Zweiliter-Boxer-Vierzylinder mit 670 PS), genau wie das Fahrwerk.

Travis Pastrana über das neue Auto: "Dieser Gör ist völlig aus den Fugen geraten, auf die bestmögliche Art und Weise. Er hat die Seele eines Oldtimer-Subaru mit der Technologie, Dinge zu tun, die noch kein Gymkhana-Auto getan hat. Jeder Teil davon ist darauf ausgelegt, Missbrauch einzustecken, groß zu fliegen und für mehr zurückzukommen. Es ist zweifellos das verrückteste Gymkhana-Auto, das wir je gebaut haben. "