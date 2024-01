Dienstag könnte der bisher seltsamste Film von A24 werden

HQ

A24 ist dafür bekannt, so ziemlich jede Idee, die es gibt, in ein Kino zu bringen, und jetzt haben wir einen der seltsamsten Filme, die es gezeigt hat, wahrscheinlich seit Ari Asters Beau is Afraid.

In Tuesday spielt Julia Louis-Dreyfus eine Mutter, die mit einer sehr kranken Tochter zu kämpfen hat. Eines Tages kommt ein geschundener alter Papagei vorbei und spricht mit der Tochter und Dreyfus und sagt ihm, dass sie loslassen muss.

Trotz der seltsamen Papageien-Prämisse scheint es, dass dies ein Spiel sein wird, das an den Herzen zerrt, da selbst der Trailer einige schwere Sachen enthält. Schauen Sie es sich unten an und lassen Sie uns wissen, was Sie denken.