Diego Luna versuchte, einen Star Wars-Blaster durch die Sicherheitskontrolle des Flughafens zu bringen

Es gibt drei Dinge, die Sie wirklich nicht versuchen sollten, in ein Flugzeug mitzunehmen. Messer, Gewehre, Bomben. Es gibt auch andere Dinge, wie jede größere Flasche Flüssigkeit, aber die drei oben genannten werden Sie in echte Schwierigkeiten bringen. Diego Luna, der Star von Disneys Andor, musste dies auf die harte Tour herausfinden.

In der Jimmy Kimmel Show verriet Luna, dass er von der Flughafensicherheit angehalten wurde, weil sie dachten, sein Blaster von Andor sei eine echte Waffe. "Sie sagten: 'Wow, was ist das!?' Ich versuchte, es zu greifen und zu sagen: 'Nein, es ist nur eine Requisite!' Und alle sagten: 'Fass es nicht an!'... Es war ein Chaos", sagte er.

Luna fügte auch hinzu, dass er zu diesem Zeitpunkt verkatert war, was die Situation sicherlich nicht verbessern würde. Am Ende konnte er erklären, was die Requisite war, ohne in Handschellen zu landen, aber was für ein stressiger Weg, um durch die Sicherheitskontrolle zu kommen.

Luna freut sich derzeit auf die Premiere von Staffel 2 von Andor, die am 23. April auf Disney+ erscheint.

