Diego Luna bestätigt, dass weitere Rogue One-Charaktere in Andor Staffel 2 auftauchen werden

Cassian Andors Geschichte wird in Andor Staffel 2 fortgesetzt, egal ob sie später in diesem Jahr oder Anfang 2025 erscheint. Wir kennen den Anfang von Andors Geschichte, und dank Rogue One kennen wir das Ende, aber es scheint, dass die zweite Staffel diese Lücke des Unbekannten schließen wird.

Laut Andor selbst, dem Schauspieler Diego Luna, wird die kommende Serie einige Auftritte von mehreren Rogue One-Charakteren enthalten. "Ich kann Ihnen sagen, Rogue One kommt, also wird es dort Charaktere geben, die Sie wiedererkennen werden. Es wird coole Sachen geben. Für diejenigen, die Rogue One lieben, wird diese Staffel etwas ganz Besonderes", sagte er (danke, Pop Verse). "Und es wird faszinierend sein, direkt zu Rogue One zu gehen, nachdem man diese zweite Staffel gesehen hat, weil man Rogue One aus einer anderen Perspektive sehen wird. Das verspreche ich dir."

Dank eines früheren Berichts wissen wir bereits, dass Orson Krennic und Saw Gerrera ihren Weg in die zweite Staffel von Andor finden werden, aber wir müssen abwarten und sehen, wer sonst noch auftauchen wird.