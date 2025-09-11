News
EA Sports FC 26
Die besten EA Sports FC 26-Spieler der Saudi Pro League wurden bekannt gegeben, und wie zu erwarten war, führt Cristiano Ronaldo die Liste an
Die größten Stars der Region haben es geschafft, obwohl sie in der Regel weit unter den Einschaltquoten der Premier League und LaLiga liegen.
HQ
Wie zu erwarten, führen die wettbewerbsfähigeren Fußballligen auf der ganzen Welt natürlich zu besser bewerteten Spielern in EA Sports FC 26, was wir in den Zahlen der Premier League und auch der LaLiga gesehen haben.
In der saudischen Pro League gibt es einige große Namen, aber man sollte nicht erwarten, dass man dort Stars mit einer Bewertung von über 80 oder knapp unter 90 findet, die man in sein Ultimate Team aufnehmen kann.
Die besten 26 Spieler in der Saudi Pro League sind:
- Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro - 85 - Al Nassr
- Karim Benzema - 85 - Al Ittihad
- N'Golo Kanté - 85 - Al Ittihad
- Iñigo Martínez Berridi - 85 - Al Nassr
- Sergej Milinković-Savić - 84 - Al Hilal
- Moussa Diaby - 84 - Al Ittihad
- Theo Hernández - 84 - Al Hilal
- Rúben Diogo da Silva Neves - 84 - Al Hilal
- João Pedro Cavaco Cancelo - 84 - Al Hilal
- Riyad Mahrez - 84 - Al Ahli
- Kingsley Coman - 83 - Al Nassr
- Mateo Retegui - 83 - Al Qadsiah
- Sadio Mané - 83 - Al Nassr
- Roger Ibañez da Silva - 82 - Al Ahli
- Salem Al Dawsari - 82 - Al Hilal
- Malcom Filipe Silva de Oliveira - 82 - Al Hilal
- Koen Casteels - 82 - Al Qadsiah
- Yassine Bounou - 82 - Al Hilal
- Fábio Henrique Tavares - 82 - Al Ittihad
- José Ignacio Fernández Iglesias - 82 - Al Qadsiah
- Kalidou Koulibaly - 82 - Al Hilal
- Aymeric Laporte - 82 - Al Nassr
- Otávio Edmilson da Silva Monteiro - 82 - Al Qadsiah
- Ivan Toney - 81 - Al Ahli
- Danilo Luís Hélio Pereira - 81 - Al Ittihad
- Mohamed Simakan - 81 - Al Nassr