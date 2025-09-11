Die besten EA Sports FC 26-Spieler der Saudi Pro League wurden bekannt gegeben, und wie zu erwarten war, führt Cristiano Ronaldo die Liste an

HQ

Wie zu erwarten, führen die wettbewerbsfähigeren Fußballligen auf der ganzen Welt natürlich zu besser bewerteten Spielern in EA Sports FC 26, was wir in den Zahlen der Premier League und auch der LaLiga gesehen haben.

In der saudischen Pro League gibt es einige große Namen, aber man sollte nicht erwarten, dass man dort Stars mit einer Bewertung von über 80 oder knapp unter 90 findet, die man in sein Ultimate Team aufnehmen kann.

Die besten 26 Spieler in der Saudi Pro League sind:



Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro - 85 - Al Nassr



Karim Benzema - 85 - Al Ittihad



N'Golo Kanté - 85 - Al Ittihad



Iñigo Martínez Berridi - 85 - Al Nassr



Sergej Milinković-Savić - 84 - Al Hilal



Moussa Diaby - 84 - Al Ittihad



Theo Hernández - 84 - Al Hilal



Rúben Diogo da Silva Neves - 84 - Al Hilal



João Pedro Cavaco Cancelo - 84 - Al Hilal



Riyad Mahrez - 84 - Al Ahli



Kingsley Coman - 83 - Al Nassr



Mateo Retegui - 83 - Al Qadsiah



Sadio Mané - 83 - Al Nassr



Roger Ibañez da Silva - 82 - Al Ahli



Salem Al Dawsari - 82 - Al Hilal



Malcom Filipe Silva de Oliveira - 82 - Al Hilal



Koen Casteels - 82 - Al Qadsiah



Yassine Bounou - 82 - Al Hilal



Fábio Henrique Tavares - 82 - Al Ittihad



José Ignacio Fernández Iglesias - 82 - Al Qadsiah



Kalidou Koulibaly - 82 - Al Hilal



Aymeric Laporte - 82 - Al Nassr



Otávio Edmilson da Silva Monteiro - 82 - Al Qadsiah



Ivan Toney - 81 - Al Ahli



Danilo Luís Hélio Pereira - 81 - Al Ittihad



Mohamed Simakan - 81 - Al Nassr

