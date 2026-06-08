Die zwischen Iran und Israel eingestellten Angriffe könnten bald wieder aufgenommen werden

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Das aktuelle Kriegsdreieck zwischen Israel, Iran und Libanon hat in den letzten Wochen viele unserer weltweiten Nachrichten hervorgebracht. Erst heute gab Trump zu, dass die USA Irans Uran wollen – auf die eine oder andere Weise – oder den ersten Raketenangriff zwischen Iran und Israel seit April. Das alles geschieht kurz nach Trumps hitzigem Gespräch mit Netanjahu.

Die gute Nachricht ist, dass der Iran laut Reuters nun ankündigt, seine Angriffe auf Israel einzustellen, gleichzeitig aber warnt, dass er noch härter zuschlagen könnte, falls Israel weiterhin den Libanon bombardiert – was seit einiger Zeit der Schlüssel ist, um den Austausch zwischen den beiden Ländern zu stoppen. Teheran erklärte seine jüngste Raketengranate als Vergeltung für Israels Angriffe auf den Libanon, insbesondere auf die Hauptstadt, und somit könnten neue Aggressionen eine weitere Reaktion auslösen.

Parallel dazu heißt es, Israel habe die Angriffe auf den Iran nach dem Anruf von Trump eingestellt, aber sie haben im Libanon nicht unbedingt pausiert. Ranghohe israelische Quellen bestehen darauf, dass die Operationen im Süden des Landes fortgesetzt werden, was den heutigen Stillstand gefährden würde.

Aus diesen und mehreren anderen Gründen bleiben Waffenstillstandsgespräche und umfassendere Friedensgespräche heikel. Trump drängt öffentlich beide Länder, das Feuer einzustellen, während Iran von Israel verlangt, die Angriffe auf den Libanon zu beenden und die Straße von Hormus wieder zu öffnen, als Bedingungen für ein endgültiges Abkommen.

Es wird erwartet, dass Netanyahu derzeit ein Update zu der Angelegenheit gibt.