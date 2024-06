Die zweite und dritte Staffel von One Piece scheinen hintereinander gedreht zu werden

HQ

Nach dem Debüt von One Piece auf Netflix dauerte es nicht lange, bis der Streamer grünes Licht für weitere Episoden gab. Die Serie war ein großer Erfolg und zog riesige Zuschauerzahlen an, weshalb es keine Überraschung ist, dass Netflix mehr One Piece will, etwas, zu dem es sich mit einer schnellen Bestellung von Staffel 2 verpflichtet hat. Aber es sieht so aus, als ob eine zweite Staffel erst der Anfang ist, da der Streamer anscheinend auch eine dritte Staffel bestellt hat.

In einem kürzlichen Interview auf What's Popping! With Bruce Crossey erklärteOne Piece der Schauspieler Brashaad Mayweather, der für seine Rolle als Patty in der Serie bekannt ist, dass eine zweite und dritte Staffel von One Piece tatsächlich hintereinander gedreht werden.

"Wir werden sehen, ob sie darauf zurückkommen, weil sie bald zwei Staffeln - Staffel zwei und drei - hintereinander drehen. Also werden wir sehen, was passiert."

Netflix hat die Bestellung einer dritten Staffel noch nicht offiziell bekannt gegeben, was diese Nachricht umso überraschender macht. Hoffentlich bedeutet dies jedoch, dass es zwischen der zweiten und dritten Staffel keine so lange Pause geben wird, wie zwischen der bereits verfügbaren Staffel 1 und der in Produktion befindlichen Staffel 2.