Die zweite Thunderbolts* Post-Credits-Szene "stammt vom Set einer Produktion, die vielleicht bald beginnt..."

Das Interesse an Marvel erreicht dank der Unmittelbarkeit der nächsten Avengers Filme wieder einen Höhepunkt. Diese sind sogar etwas, das in Post-Credits-Szenen angeteasert und geplant wird, wobei Thunderbolts* einen Bezug hat, der auf die nächste große Ensembleleistung anzuspielen scheint. Wir haben uns in unserer Kritik des Films dazu geäußert, und es ist auch etwas, worüber Regisseur Jake Schreier kürzlich in einem Interview einen Einblick gegeben hat.

Im Gespräch mit Comicbook.com bestätigte Schreier, dass die zweite der beiden Thunderbolts* Post-Credits-Szenen nicht wirklich von ihm inszeniert wurde, sondern dass er dabei war, als sie gedreht wurde, und teilte mit, dass sie am Set eines Films gedreht wurde, der möglicherweise bald mit der Produktion beginnt... Also, Avengers: Doomsday auf jeden Fall.

Konkret fügte Schreier hinzu: "Ich war dabei, als der Film gedreht wurde. Ich kann sagen, dass es vom Set einer Produktion kommt, die vielleicht gerade mit der Produktion beginnt."

Er verriet auch, dass die Abspannszene erst vor etwa einem Monat gedreht wurde, was bedeutet, dass ihr Inhalt weitaus neuer ist als der eigentliche Thunderbolts* Film, der im Jahr 2024 produziert worden wäre.

