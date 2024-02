Die zweite Staffel von The Night Agent wird derzeit gedreht

HQ

Manchmal bringt Netflix eine Serie auf den Markt, die ihr Publikum anspricht und zu einer Sensation wird. Einer der letzten, der in diese Kategorie passte, war The Night Agent aus dem Jahr 2023, eine Action-Thriller-Serie über einen US-Agenten, der eine Telefon-Hotline des Weißen Hauses leitet, die immer nur unter schlimmen Umständen genutzt wird. Die Fans schienen die Serie wirklich zu genießen, da sie fast sofort Millionen von Aufrufen erzielte, was den Streamer dazu veranlasste, ziemlich sofort grünes Licht für eine zweite Staffel zu geben.

Jetzt hat Netflix bekannt gegeben, dass die zweite Staffel von The Night Agent in Produktion gegangen ist, was bedeutet, dass sie derzeit gedreht wird. Es ist unklar, wann die Serie zurückkehren wird, aber zweifellos strebt Netflix ein Veröffentlichungsfenster an, das irgendwo zwischen Ende 2024 und Anfang 2025 liegt.

Freust du dich auf mehr The Night Agent ?